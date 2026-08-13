Трамп сообщил об отставке Ливитт

Президент США Дональд Трамп сообщил о кадровых перестановках в своей администрации. Как написал американский лидер в соцсети Truth Social, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа.

По словам Трампа, причина отставки Ливитт – ее желание больше времени проводить с детьми и семьей. Президент США подчеркнул, что в полной мере понимает и уважает это решение.

Американский лидер назвал Ливитт одной из своих самых доверенных помощниц. Кто сменит ее на должности пресс-секретаря, Трамп не уточнил. Однако добавил, что Кэролайн будет одним из ключевых внештатных советников американского президента и влиятельной фигурой в Республиканской партии.