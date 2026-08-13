ВС России нанесли очередной удар по портам и судам Украины

Российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, разрушая логистику ВСУ. В течение минувшей ночи поражены объекты в портах Рени и Измаил, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в ночь на 13 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражен пункт управления военно-морских сил Украины. В порту Измаил целями стал пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, после прилетов в Измаиле и окрестностях пропал свет. Удар, предположительно, пришелся на судоремонтный завод, в цехах которого собирают беспилотники, а также безэкипажные катера.