Пугачева сверкнула лысиной после пластических операций

На днях Алла Пугачева посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале. Примадонна появилась на публике в жакете и мини-юбке. Дополняли образ берет с вуалью и трость.

В Сети немедленно появились фото и видео с мероприятия. Особо наблюдательные интернет-пользователи, рассмотрев свежие кадры с артисткой, сделали вывод, что Алла Пугачева облысела. По их мнению, артистка доверилась стилистам и просчиталась. Комментаторы считают, что чужие люди ее "обезобразили": мини-юбка подчеркнула "ножки-палочки" и "артритные коленки", а берет продемонстрировал слишком высокую линию роста волос.

Заговорили и специалисты. Так, звездный пластический хирург и косметолог Марият Мухина высказала уверенность, что облысение Примадонны связано с ее пластическими операциями. "Сами наркозы, операции — это тоже стресс. Что и говорить о круговой подтяжке лица? Там кожный лоскут отслаивается и нарушается кровоснабжение волос, поэтому тоже высок риск выпадения волос после такой процедуры", - заявила Мухина ОСН.

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Дополнительной причиной возникшей алопеции эксперт назвала воспалительный ответ организма. "При избыточном натяжении кожи сформировался плотный рубец, и волосяные фолликулы в этой зоне безвозвратно погибли, заместившись соединительной тканью; этому способствует коагуляция — прижигание сосудов во время операции, что ухудшает кровообращение всей кожи головы. То есть формально следствие механического воздействия операции на сосуды и на кожу. Мы как раз видим участки без волос вдоль линии швов в височных, заушных областях у Пугачевой", - проанализировала свежие кадры с артисткой эксперт.

А вот блогер и бьюти-мастер Иван Андросов уверен, что певица не облысела, просто выбрала неподходящий образ. "Наряд крайне неудачный, но это не впервые для Аллы Борисовны. В принципе, с ее статусом она может носить хоть мешок из-под картошки. Дело не в этом. Дело в том, что она не лысела. Женщина, который делает две-три круговые подтяжки лица... Просто линия роста волос у нее переместилась очень высоко, за ухо, потому что тянут кожу и мышцы", - приводит слова специалиста The Voice Mag.

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