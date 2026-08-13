Бузова стала мамой: вот как назвали ребенка

Младшая сестра звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой Анна стала мамой. Фото из родовой палаты она опубликовала в соцсети.

Радостной новостью Анна Бузова поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 11.08 в 12:11 мы стали родителями. самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас. мы тебя очень любим, наша сладкая булочка", - высказалась счастливая Анна.

Бузова опубликовала несколько фотографий из палаты. Таким образом выяснилось, что на родах присутствовал возлюбленный Бузовой, бизнесмен Константин Штрыкин. Ребенок появился на свет в одном из самых престижных госпиталей России "Лапино". Кроме того, новоиспеченные родители раскрыли имя дочери. Ее назвали Марией. Девочка родилась весом 3,130 г и ростом 52 см.

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Также в подписи к фото Анна Бузова поблагодарила возлюбленного за поддержку. "Спасибо моему любимому за то, что был рядом каждую секунду и я еще раз поняла, что уже подарила дочке самый ценный подарок - лучшего папу в мире", - высказалась новоиспеченная мама.

Кроме того, Бузова отметила профессионализм врачей и бригады, которые помогали ей в самый ответственный момент.

В Сети многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях.

Отметим, что беременность Бузова переносила довольно легко. Она вела активный образ жизни и даже путешествовала. Анна уверяла, что беременность наступила не в результате ЭКО, как судачили некоторые пользователи Сети. Кроме того, младшая сестра Ольги Бузовой призналась, что в какой-то момент даже пожалела, что объявила о своем интересном положении, потому что получила не только поздравления, но критику и даже проклятия.

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