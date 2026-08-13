Певица Тамара Гвердцители долгие годы была одной из самых любимых артисток в России. Но после начала СВО звезда ни разу не дала концерт в Москве. Многие сочли, что певица отвернулась от нашей страны, как и другие уехавшими знаменитостями. Однако на самом деле все оказалось не так.

Россию Тамара Михайловна покинула еще до начала спецоперации, в семье артистки произошла трагедия — умерла мама певицы. После похорон Гвердцители ушла в себя, и никто не мог гарантировать, что она оправится от потрясения и вернется на сцену. О том, как Гвердцители справлялась со своим горем, рассказал в своем последнем интервью ее друг и стилист Джордж Ровалс. Вскоре после беседы с журналистами Ровалс умер.

"Естественно, когда теряешь родного человека, мир полностью меняется. Многие люди после таких трагедий уходят в себя окончательно. Тамара – сильная женщина. Она знает, что уходить в себя не имеет права. Народ требует ее, скучает по ней", — делился приятель певицы.

Но Гвердцители без работы и не сидела. Действительно, оправившись, она вернулась на сцену. Вот только не на российскую. Ряд СМИ передавал сообщения о том, что Гвердцители игнорирует Россию, выступая в США. Сама Тамара Михайловна никогда не смешивала свое творчество с политикой, говоря, что у музыки нет границ.

Ровалс утверждал, что, во-первых, Гвердцители за время отсутствия в России совсем не изменилась, и во-вторых — артистка не стала врагом.

"Сейчас в нашем шоу-бизнесе непонятно, кто поет, как поет. Тамаре это не нравится тоже. Она никуда не уходила. У нее просто был момент траура. Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это ее пространство. Тамара очень благодарная", — отмечал Джордж.

Сейчас Гвердцители живет между несколькими городами: в Тбилиси у нее есть два особняка на берегу Черепашьего озера, в Ереване артистка работает над своими проектами, в Бруклине она снимает квартиру, а в Лондоне живет ее сын Александр, там он ведет бизнес. Кроме того, у Тамары Михайловны осталась недвижимость в Москве — две квартиры и дача под Зеленоградом. Певица ведет достаточно уединенный образ жизни. Часто посещает могилы родителей.