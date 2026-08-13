Пятнадцать граждан Беларуси пострадали в ДТП в Грузии

Пятнадцать граждан Беларуси, в том числе шестеро детей, получили травмы в результате ДТП в Грузии. Два человека сейчас в реанимации, угрозы жизни нет, сообщили в грузинском МИД.

По данным МВД Грузии, водитель микроавтобуса, в котором ехали туристы, не обеспечил безопасное управление транспортным средством. В результате транспорт съехал с дороги и упал в ущелье. Погибли четверо граждан Беларуси.

Всего в микроавтобусе было 19 туристов. Четверо пострадавших доставлены в больницы Озургети и Чохатури, 11 человек - в Республиканскую больницу Батуми, приводит информацию МИД Грузии агентство ТАСС.