ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента СБУ. Злоумышленник передавал спецслужбам Украины данные о подразделениях ВС России на полуострове, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, 55-летний житель Бахчисарайского района посредством мессенджера запрещенной в России экстремистской компании Meta передавал украинским кураторам сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств ПВО.

Также фигурант получил задание по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, злоумышленник установил слежку за автомобилем проживающего в Севастополе военнослужащего Минобороны России. Задания не были выполнены, так как исполнитель был задержан, подчеркнули в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, передает ТВЦ.