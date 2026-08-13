Предприятия Нижнекамска дополнительно выплатят семьям погибших по 2 млн рублей

Предприятия Нижнекамска окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА.

Родственники погибших получат два миллиона рублей, пострадавшим при тяжелом и среднем вреде здоровью выплатят по 600 тысяч рублей, 300 тысяч рублей – при легком, заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Семья погибшей при атаке девочки получит два миллиона рублей, бюджет муниципалитета выделяет ей еще один миллион рублей. Пятилетняя малышка спала на балконе, когда дрон врезался в дерево и взорвался. Ребенок скончался до приезда медиков.

При полной утрате жилья пострадавшие получал 156 тысяч рублей, при частичной - 78,3 тысячи рублей.

Украинские БПЛА атаковали Татарстан утром 10 августа. Беспилотники ударили по производственным и гражданским объектам республики. Погибли 13 человек, 78 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.