"В смерти дочки виноват только я": трагедия Валентина Гафта, которую он так и не смог пережить

2 сентября легендарному артисту мог бы исполниться 91 год. Любимый миллионами Валентин Иосифович ушел из жизни в 2020-м. Поклонники уверены: здоровье Гафта резко ухудшилось после трагедии с его единственной дочерью.

Родители будущей звезды не имели никакого отношения к искусству. Отец был военюристом, мать – домохозяйкой. Но юный Валя с самого детства знал, что свяжет свою жизнь со сценой. Сначала он рвался участвовать в школьных постановках, потом отправился поступать в школу-студию МХАТ, и это ему удалось сделать с первой попытки. Конечно, на пути к мечте возникали и препятствия. Валентин переживал, что ему не достаются яркие роли, а также сменил несколько театров, прежде чем нашел по-настоящему "свое" место. Таким местом оказался "Современник".

Что касается кинематографа, то тут раскрыть все способности артиста смог режиссер Эльдар Рязанов. Именно по его фильмам Гафт сразу запомнился зрителю – "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные" и другим. Личная жизнь Валентина Иосифовича тоже складывалась ярко, порой красиво, но неспокойно и переменчиво. Такова уж была его творческая натура. В первый раз Гафт женился на невероятной красавице Алене Изоргиной, которая работала в столичном Доме моделей. Но даже эффектная внешность манекенщицы, которая восхищала множество мужчин, не заставила актера хранить верность жене.

"Я был слишком молод, чтоб совсем не увлекаться другими женщинами. В итоге Алена тоже встретила другого человека", – признавался сам артист.

Сразу после развода Валентин Иосифович окунулся в страстный роман с художницей Еленой Никитиной. Интрижка долго не продлилась, а уже после расставания с Гафтом Елена узнала, что беременна. Сообщать о своем положении бывшему избраннику в тот момент она не захотела. О том, что у него есть сын Вадим, актер узнал лишь спустя три года. Но и тогда общение с наследником не наладилось – Никитина вместе с малышом переехала в Бразилию на ПМЖ. Сближение произошло намного позже, когда Вадиму было уже за 40.

Второй раз Валентин Иосифович женился на танцовщице балета Инне Елисеевой. Девушка выросла в очень обеспеченной семье. Увы, это и стало в итоге причиной раздора.

"Как-то за обедом я спросил, можно ли мне еще цыпленочка, а мне ответили: "Вот когда будете зарабатывать, тогда и получите". И я ушел из этого дома навсегда", – говорил Гафт.

Тем не менее именно Инна подарила супругу дочь Ольгу, которую тот считал главным сокровищем в своей жизни. После развода артист заботился о наследнице и во всем ей помогал. Однако некоторые свои решения, принятые в процессе воспитания, позже он начал считать огромной ошибкой. Так, Ольга мечтала об актерской карьере – как у папы. Приемная комиссия в вузе осталась не в восторге от ее талантов, но товарищ Гафта, артист Евгений Лазарев, предложил ему взять девушку на курс, что называется, "по дружбе". Однако Валентин Иосифович из принципа оказался. Сколько раз потом он задавал себе вопрос – поступи он иначе, это уберегло бы дорогую Олю от беды?

Трагедия произошла в 2002 году. Молодая женщина, которой тогда было 29 лет, провалилась в депрессию. Нереализованность, неудачи с мужчинами, скандалы дома… Ольга ушла из жизни, обвинив в оставленной записке свою мать. По слухам, Инна во всем контролировала уже взрослую наследницу и унижала ее. Однако Валентин Иосифович, для которого произошедшее стало страшнейшим ударом, считал, что вся ответственность на нем.

"Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в смерти дочки виноват только я. Я никого не хочу брать в напарники по своему горю", – сокрушался Гафт.

Всяческую поддержку актеру в тот период оказывала его третья супруга Ольга Остроумова. Этот брак стал самым надежным и длительным в жизни звезды кино. Ольга Михайловна даже сумела привести мужа к православию. Пара провела вместе 26 лет, но общими детьми не обзавелась. Зато Валентин Иосифович заботился о внуках возлюбленной как о своих собственных.

Гафта не стало 12 декабря 2020 года. Его организм так и не оправился от перенесенного годом ранее инсульта. Смерть застала легендарного артиста в собственном доме в Подмосковье, а похоронили его на Троекуровском кладбище.