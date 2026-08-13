Муж Наташи Королевой сильно изменился: "Как бабушка"

Наташа Королева и Сергей "Тарзан" Глушко счастливы в браке уже 26 лет. Певица вышла замуж за стриптизера сразу после развода с Игорем Николаевым. Пока артистка строила новую жизнь, композитор сочинял рвущие душу песни о несчастной любви. Из-за этого многие винили Наташу в распаде семьи.

Однако знающие люди говорят, что именно Николаев изменил Королевой. Певица терпеть загулы мужа не стала. Несколько лет после развода исполнительница хита "Желтые тюльпаны" и мэтр не общались, но сейчас между ними мир.

Нет ничего удивительного, утверждают фанаты, что Наташа потеряла голову от Сергея Глушко. Стриптизер был невероятно эффектен - мускулистый, высокий, подтянутый, с гривой светлых вьющихся волос он казался древнегреческим богом.

Однако сейчас от прежней красоты Тарзана не осталось и следа, судачат в Сети. На днях Сергей Глушко опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, и народ обомлел. Комментаторы считают, что стриптизер "сильно сдал" и "стал как бабушка". Поклонники считают, что пришло время Глушко сменить имидж: подстричься и перестать сниматься в халате.

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Кто-то и вовсе припомнил, как недавно Сергей публично уличил супругу Наташу Королеву в лишнем весе и пожаловался, что дома кормит ее диетическими блюдами, но она умудряется наестся вредностей в кафе и ресторанах. После такого наскока певица решила прибегнуть к тем самым уколам для похудения, которые очень популярны в шоу-бизнесе, и действительно сбросила несколько лишних килограммов. Теперь, считают интернет-пользователи, пришла пора и Глушко взяться за себя.

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