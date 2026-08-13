Пентагон пригрозил Кубе силовым сценарием

Белый дом рассматривает все возможные варианты в отношении Кубы. В том числе и опцию применения силы против Гаваны, заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет.

По словам главы Пентагона, Кубе было бы разумно принять во внимание готовность президента Дональда Трампа отстаивать стратегические прерогативы США. Хегсет утверждает, что Гавана не может составить конкуренцию Соединенным Штатам. Министр подчеркнул в соцсети X, что у Вашингтона будет множество вариантов действий в отношении кубинских властей.

Американские СМИ ранее сообщали, что в последние месяцы США увеличили количество разведывательных ресурсов на Кубе. На остров отправлены шпионы и агенты, чтобы подтолкнуть коммунистический режим страны к реформам или падению.