Годами молчавшая об изнасиловании Любовь Толкалина снялась в провокационной фотосессии

Любовь Толкалина в 48 лет приняла участие в провокационной фотосессии. Известная актриса снялась с обнаженной грудью.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Любовь Толкалина опубликовала несколько кадров из фотосессии, для которой нарядилась в одну льняную светлую юбку. Привлекательная актриса позировала, лежа на зеленой траве топлесс.

Отметим, что Любовь Толкалина совершенно не стесняется раздеваться перед камерой. Например, она любит загорать обнаженной на нудистских пляжах и не видит ничего плохого в обнаженном красивом женском теле. Из-за этого артистка не раз сталкивалась с нападками и давала достойный отпор критикам. Публикуя очередные откровенные снимки, Любовь советовала злопыхателям просто пролистывать ее фото и не растрачивать понапрасну свой яд.

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Ранее Любовь Толкалина дала откровенное интервью, в котором призналась, что во время обучения в модельной школе столкнулась с насилием. Пережитый ужас повлиял на всю ее жизнь.

Произошедшее артистка до сих пор вспоминает с содроганием. Она молчала долгие годы, но в итоге решила обо всем рассказать. Толкалина заявила, что ее в юности изнасиловал представитель известного "режиссерского клана". Мужчина был значительно старше. Любовь не назвала имени негодяя. По ее словам, трагедия оставила неизгладимый след и даже просто сказать о пережитом вслух больно.

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