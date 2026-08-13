Путин на Курилах рассказал о генетическом коде победителей у россиян

Верховный главнокомандующий высоко оценил боеготовность флота и на обеде с экипажем поблагодарил моряков за проведение учений.

"Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно - поддерживать в боеготовности флот, все вооруженные силы, особенно в этом регионе важно. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения спецоперации. Но вы не в тылу. Вы тоже на переднем крае", - говорит Путин.

На борту "Варяга" Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

"Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач", - заявил президент.

Погода во время учений была сложной - низкая облачность, сильный ветер. А остров Итуруп встретил Владимира Путина ярким солнцем и непривычным для этих мест теплом.

- Здравствуйте. Какая у вас погода, курорт прямо.

- Мы думали, что вы так договорились...

- Как дела?

- Но так бывает очень редко. Это к вашему приезду, погода улыбается Вам.

Погода на Курилах улыбается лишь изредка, а люди всегда. Потому что любят свой суровый край. Потому что здесь есть условия для жизни и хорошая работа. Крупнейший рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на Итурупе - поселкообразующее предприятие. Только филе минтая здесь производят 30 тысяч тонн - почти треть в России, филе сельди - более половины. А есть еще тунец и, конечно, красная икра.

Курильская центральная районная больница оснащена не хуже столичных клиник. Современный ремонт, новейшее оборудование в поликлинике и стационаре, полная укомплектованность медперсоналом. А вот автопарк скорой помощи требует обновления.

- Хотелось бы, конечно, заменить машины.

- Заменим.

- Спасибо (общий смех).

- Губернатор опередил, вот с него и спросим.

На встрече с президентом Валерий Лимаренко рассказал, что экономика региона стабильна, а по рейтингу качества жизни Сахалин на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Татарстана. Традиционно зашла речь и о мерах поддержки участников СВО.

Лимаренко: "Очень важно, что мы занимаемся семьями ребят, которые на фронте, любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Мы ввели ипотеку двухпроцентную для воинов. Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. 2 тысячи воинов у нас прошли реабилитацию. Вернулись на фронт подавляющее большинство. Это вот принципиально важно. Я вам хочу сказать, даже в самые отдалённые места я приезжаю встречаться с людьми, и население говорит: всё для победы".

Путин: "Такие у нас люди. Генетический код победителя".

Средняя школа на Итурупе носит имя героя России, участника спецоперации Эдуарда Норполова. Ему посвятили часть экспозиции военно-патриотического музея. Даже во время каникул учащиеся приходят в школу, чтобы заниматься конструированием дронов и роботов.

- Мой робот предназначен для соревнований. Так как он очень мощный, он может выбивать с ринга почти всех соперников.

- Почти... Надо всех!