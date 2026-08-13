Первое посещение Владимиром Путиным Курил не осталось незамеченным в Японии. Новость вышла на первое место в соцсетях. А МИД страны выразил Москве "решительный протест".

В Токио в очередной раз назвали южные острова японской территорией, игнорируя итоги Второй мировой войны. Именно эта позиция, как неоднократно подчёркивали в России, препятствует заключению мирного соглашения между нашими странами.

Накануне Владимир Путин подчеркнул: в Токио сами отказались от договорённостей 1956 года и продуктивного диалога. Более того, несмотря на отсутствие угроз с нашей стороны, ввели антироссийские санкции и поддерживают навязанный Западом курс на конфронтацию.