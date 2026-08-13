Собянин рассказал о технологических решениях из регионов в "Банке технологий"

Лучшие разработки российских компаний для столичной промышленности выбирает сервис "Банк технологий". Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В едином окне для поиска представлены проекты вузов, средних и крупных компаний из разных регионов. Всего в реестре - больше 620 технологических решений. В том числе система контроля производств на основе нейросетей, промышленные роботы для сварки и обслуживания станков, программы для проектирования.

Все продукты в "Банке технологий" - отечественные и проходят строгую верификацию.