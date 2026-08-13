Европу накрыла новая волна адской жары: плавится не только асфальт, но и экономика

Европу накрыла новая волна экстремальной жары - уже пятая по счету. Температура превышает отметку в 40 градусов. На значительной части территории ЕС - засуха. Страны терпят многомиллиардные убытки. В Румынии и Венгрии думают, как спасать энергетику - обмеление Дуная серьезно отразилось на работе АЭС.

Бескрайние поля засохших зерновых и мумифицированные овощи. Это Нидерланды, но похожая картина сейчас по всей Европе. Около 40 процентов территории ЕС охвачены засухой. В Германии на дне обмелевших рек теперь можно увидеть затонувшие суда и так называемые "камни голода". Много веков они служили отметкой экстремального снижения уровня воды и предвестником бед.

Франция - один из крупнейших производителей кукурузы - ожидает самый низкий урожай почти за полвека. Сегодня пик жары. Но еще накануне в южных регионах столбики термометров показали 41 градус. В стране объявлен предпоследний уровень пожарной опасности. Общие потери от погодных аномалий, по прогнозам, составят от 10 до 15 миллиардов евро.

"Экономика была задумана для климата, которого больше не существует. А это значит, что ее нужно адаптировать. В городах необходимо больше деревьев. Графики работы придется переделывать", - говорит Франсуа Жеменн, ученый-климатолог.

В Польше почти 41 градус. Предыдущий температурный рекорд держался более века, но этим летом побит уже дважды. В Великобритании упала производительность труда - сотрудникам сложно работать, оборудование тоже перегревается. В больницах, где кондиционеры стараются не использовать из-за "зеленой" повестки, медсестры часто падают в обмороки, пишет Guardian. Из-за жары могут наблюдаться перебои в работе навигационных систем. В аэропортах плавится покрытие взлетно-посадочных полос, пилотам приказано это учитывать.

В Румынии сегодня отключают второй реактор единственной в стране АЭС. Для охлаждения энергоблоков используют воду из Дуная, а ее уровень упал до исторического минимума.

А Венгрия строит на реке каменный порог - это поможет обеспечить работу АЭС Пакш, она в республике тоже единственная. На случай, если уровень воды поднимется недостаточно, специалисты готовы еще и затопить две баржи.