Россия заявила о готовности передать Украине еще 273 военных

Россия готова передать Украине еще 273 военных в ходе ближайших обменов.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. большинство из них находятся на территории России еще с 2022 года.

"В дополнение к нему (списку из 224 украинцев – прим. ред.) мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать", - сказала омбудсмен.

Ранее Лантарова опубликовала список из 244 граждан Украины, которых Москва готова обменять на россиян из Крыма и Донбасса. Однако Киев, по ее словам, постоянно отказывается от обмена.