МИД: Попытки решить проблемы в Арктике без России бесперспективны

Москва продолжит содействовать миру в арктическом регионе. Любые попытки решить проблемы в Арктике без участия России бесперспективны, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

Как сказал дипломат на IV форуме "Арктика - Регионы", Россия продолжит применять весь внешнеполитический инструментарий для сохранения мира. Москва также намерена максимально содействовать международному сотрудничеству - вне зависимости от геополитической конъюнктуры – и развитию своих северных территорий.

Масленников отметил, что НАТО активно использует миф об "угрозах с Востока" для милитаризации Заполярья. Альянс усиленно укрепляет свой наступательный потенциал у северных рубежей России. Москва, со своей стороны, предпринимает необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности, приводит слова представителя МИД ТАСС.