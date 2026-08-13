Лариса Рубальская: мне не нужны море и горы, я пишу только в Москве

Лариса Рубальская рассказала, что на самом деле вдохновляет ее на создание стихов. Поэтесса призналась, что она "трепетно любит Москву". Каждое утро она радуется, что живет в российской столице.

"Я вообще очень люблю Москву. У нас двор такой хороший. Он прям как парк. Я туда выхожу, и у меня там получаются какие-то строки. И пишу я только в Москве", - сказала Рубальская в интервью "Москва 24".

Поэтесса признала, что ей нужны море и горы, ей достаточно московских улиц. Особую любовь она испытывает к парку "Сокольнику". Там прошли детство и юность Рубальской.