"Появилась наша долгожданная принцесса": Бузова показала фото с ребенком из роддома

На днях Ольга Бузова стала тетей. Ее младшая сестра Анна Бузова родила дочь. С малышкой уже успела познакомиться именитая родственница.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала кадры с новорожденной племянницей и призналась, что невероятно счастлива.

"Я стала тетей. 11.08 в 12.11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя", - сообщила Ольга.

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Известно, что новорожденную девочку назвали Марией. Она появилась на свет в госпитале "Лапино". Интересно, что на родах присутствовал и любимый мужчина Анны Бузовой.

"Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше, а наши бабушки дождались правнучку. Пишу и слезы в глазах. С днем рождения, наша сладкая булочка, мы с тобой уже познакомились, и я бесконечно счастлива, что я смогла быть в этот день рядом. Пусть растет самой счастливой на свете", - пожелала счастливая Бузова.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская, Мария Погребняк, Виктория Боня и другие поздравили Ольгу Бузову с новым статусом и прибавлением в семействе.

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