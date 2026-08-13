В США объяснили невозможность создания ядерного цунами

Оружие, способное вызывать разрушительные цунами, создать невозможно.

Искусственно создать разрушительные волны нельзя из-за колоссальной разницы между энергией природных катаклизмов и мощностью существующих мировых арсеналов, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар.

По его словам, землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает больше энергии, чем весь ядерный арсенал.

"И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне", - сообщил он в беседе с РИА Новости.

силу ядерного взрыва не получится контролировать, как и нельзя контролируемо вызвать большую волну, объяснил ученый.

Ранее бизнесмен Ким Дотком заявил, что Россия обладает ядерным оружием, которое может спровоцировать стометровое цунами у побережья США.