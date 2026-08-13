"Я вас не нанимала": промышленный альпинист чуть не погиб из-за неадекватной пенсионерки (видео)

Жительница многоквартирного дома в Уфе пыталась столкнуть промышленного альпиниста со своего окна.

Инцидент произошел во время проведения ремонта фасада многоэтажного дома в микрорайоне ДОК. Промышленный альпинист замазывал швы, когда из окна высунулась пенсионерка и начала толкать работника со своего подоконника.

"Вот для чего ты ноги тут расставил? Я сейчас полицию вызову! Вы опираетесь на мои окна, висите перед моими окнами", - возмутилась хозяйка квартиры.

Промышленные альпинист попытался объяснить суть своей работы и был готов вытереть за собой следы. Однако женщину это не устроило, и она даже пригрозила обрезать стропы, которые держат мужчину.

"Хоть головой вниз висите, я вас не нанимала", - отрезала женщина.

Альпинист рассказал, что с таким случаем столкнулся впервые почти за 10 лет работы.

"Обычно жильцы домов любят нас, альпинистов, угощают чаем, кофе и печеньями", - рассказал он РИА Новости.