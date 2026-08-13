Российская армия продолжает проведение специальной военной операции. Подразделения улучшили тактическое положение на Харьковском и Сумском направлении, сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и в ДНР.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Поражены также логистические центры, цеха сборки и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила за сутки пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 1150 беспилотных летательных аппаратов.