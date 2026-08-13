"Для личного пользования": В багаже россиянина нашли части редких крокодилов

Шесть с лишним десятков незадекларированных частей редких крокодилов нашли в чемодане россиянина в столичном аэропорту "Шереметьево". 60-летний турист прибыл из китайского Хайкоу.

В сообщении ФТС отмечается, что пассажир проследовал через "зеленый" коридор. Однако инспекторы в ходе выборочного контроля выявили незадекларированный груз. В чемодане обнаружили 64 части крокодилов - лапы, головы, кожу и челюсти рептилий.

Мужчина заявил, что везет головы, лапы и другие части крокодилов "для личного пользования". Проведенная экспертиза подтвердила, что животные, части которых обнаружились в багаже, находятся под защитой Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Их стоимость составила более 250 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении, передает РИА Новости.