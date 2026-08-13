Пять человек погибли при разминировании последствий атаки ВСУ в Севастополе

В ходе обследования территории после ночных ударов ВСУ в Севастополе погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, погибли четверо пиротехников и охранник.

"Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", - сообщил Развожаев.

Он также назвал имена погибших. Это капитаны внутренней службы Антон Чудаков и Александр Панчук, прапорщик Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук и охранник Василий Староверов.

"На счету наших парней из МЧС — тысячи обезвреженных снарядов и минных полей. Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги", - отметил губернатор.

Развожаев заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.