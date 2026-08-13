Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Обмен телами погибших военнослужащих произвели Россия и Украина. Украинской стороне передали 261 тело солдата ВСУ, написал в "Максе" военный корреспондент Александр Коц.

Информацию подтвердил и депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Он добавил, что в Россию были переданы тела 24 военнослужащих.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 16 июля. Тогда Украина получила 501 тело, а российская сторона — 31. С начала 2025 года Киеву были переданы более 20 тысяч тел погибших. Российская сторона за тот же период получила немногим более 500.