Удивительная странность обнаружилась на могиле Эльдара Рязанова: мистический знак?

30 ноября будет 11 лет как не стало легендарного режиссера Эльдара Рязанова. Вот что стало с могилой киномэтра.

Последнее пристанище Эльдар Рязанов обрел на Новодевичьем кладбище в Москве. Интересно, что с памятником режиссера несколько лет назад случилась странная метаморфоза. Однажды дочь Эльдара Рязанова Ольга пришла на могилу и обнаружила, что бронзовый монумент неожиданно сменил привычный темно-серый оттенок на розоватый.

Обычно бронза со временем темнеет или покрывается зеленоватым налетом, но розовый цвет для нее нехарактерен. Из-за этого появились разные версии произошедшего: кто-то предположил, что причиной могло стать агрессивное чистящее средство, другие увидели в этом мистический знак. Еще одна версия связывала изменение цвета с воздействием погодных условий.

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Позже специалисты предположили, что причина могла быть в наличии определенных примесей. Так, некоторые металлы в сплаве при взаимодействии с водой или под воздействием высокой температуры могли вызвать появление красно-розового оттенка. Таким образом, цвет памятника мог измениться из-за внешних условий и со временем снова поменяться. Сейчас цвет памятника в норме, передает Пятый канал.

А еще у могилы Эльдара Рязанова есть другая особенность. Известно, что на участке, где похоронен режиссер, покоится и его супруга Эмма Абайдуллина. Интересно, что отдельного памятника у нее нет, только фотография.

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