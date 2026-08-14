Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Пятница зовет на перезагрузку. Чашка кофе в тишине, вечерний сериал или прогулка без спешки помогут восстановить внутренние батарейки.

Тельцы

Грядущие выходные хорошо подойдут для встреч и теплого общения. Придумайте необычное место для друзей или близких - яркие эмоции появятся сами.

Близнецы

Сегодня можно подтянуть рабочие хвосты, чтобы выходные прошли легче. Закройте главное, а потом разрешите себе приятный бонус: ужин, покупку или отдых.

Раки

Если мечтали о мини-поездке или выезде за город, день подталкивает к этому. Смена обстановки сейчас быстро вернет вдохновение и ощущение свободы.

Львы

Хороший момент пересмотреть финансовые цели. Без скучных отчетов: просто подумайте, какая покупка или план будут и полезными, и приятными.

Девы

Луна в вашем знаке помогает лучше чувствовать себя и свои желания. День подходит для свидания, звонка важному человеку или мягкого разговора о симпатии.

Весы

Венера в вашем знаке напоминает: пора позаботиться о себе. Тренировка, уходовые процедуры, прогулка или вечер на природе помогут набраться сил.

Скорпионы

Вы долго были серьезными, и теперь можно немного расслабиться. Запланируйте выходные с ноткой веселья: кино, прогулка, шопинг или встреча с приятными людьми.

Стрельцы

Выходные лучше начать с домашнего уюта. Наведите порядок, приготовьте что-то вкусное или устройте спокойный вечер - иногда и вам полезно побыть домоседом.

Козероги

День хорош для деловых переписок и звонков. А на выходные можно запланировать маленький шопинг или поездку туда, где давно хотелось побывать.

Водолеи

Расходы лучше продумать заранее. Составьте список покупок к осени, проверьте запасы и решите, что действительно нужно, а что пока можно отложить.

Рыбы

Сегодня вы можете почувствовать себя заметнее и привлекательнее. Позвольте себе свидание, флирт, красивую фотографию или просто образ, в котором вам приятно быть собой.