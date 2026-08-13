После осеннего холода в Москву вернется летнее тепло

Сегодня в Москве может быть зафиксирован самый холодный день этого лета. Воздух в городе не прогреется выше 17 градусов, что больше похоже на сентябрь.

Небо затянуто облаками, дождь может пойти в любую минуту. Кроме того, усиливается ветер, местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Похолодание связано с североатлантическим циклоном, воздух поступает с арктических морей. Впрочем к концу недели горожан ждёт возвращение в лето.

"Уже в воскресенье вернётся летнее тепло. Прогнозируем 24-26 градусов. С новым атлантическим циклоном, правда, начнутся кратковременные дожди. И в начале следующей недели летняя погода сохранится. Днём 21-26 градусов", - сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.