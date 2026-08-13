Собянин: Завершено благоустройство двора в проезде Соломенной Сторожки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" рассказал о развитии района Тимирязевский на севере города. Там реализуется сразу несколько проектов. Возводят переходы через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. В порядок приводят территорию рядом со станцией МЦД-2 "Гражданская". Во дворах появились новые детские площадки, есть и место для активного отдыха.

Двухлетняя Милана теперь на новых площадках учит цвета и цифры. В Тимирязевском районе завершилось масштабное благоустройство: по просьбе местных жителей около домов в проезде Соломенной Сторожки появились новые площадки.

"Сейчас вообще благоустроили очень хорошо, даже вот и с детьми и самой одной, например, можно прийти, присесть. Все удобно, устраивает, очень красивая атмосфера получилась", - говорит местная жительница Диля Сафарова.

На площади в почти три гектара появилось многофункциональное пространство для активного отдыха, игр и общения. Каждая зона согласовывалась с жителями.

"Здесь выполнено новое зонирование территорий. Сделали отдельно: вывели площадки для отдыха, отдельно сделали площадки для спорта, для разных возрастов. Мы проводили анкетирование среди жителей и давали возможность выбора снарядов, которые им здесь нужны", - говорит Андрей Предко, глава управы Тимирязевского района.

Всего во дворах появилось четыре детские площадки, две спортивные и столько же зон отдыха. Годовалая Пелагея еще только учится со всем взаимодействовать.

"Нам нравятся и беседки, которые поставили, и лавочки, качели, и в целом, да, гораздо приятнее", - рассказывает местная жительница Анна Уварова.

А рядом решается важнейшая транспортная задача: завершается строительство сразу двух переходов через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. О развитии Тимирязевского района мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня в мессенджере "Макс".

В этом году также стартовали масштабные работы вокруг станции "Гражданская" МЦД-2. На площади более 11 гектаров специалисты уберут воздушные кабели под землю, проложат ливневку и обновят асфальт.

Меняется и архитектурный облик района. По программе реновации уже сдано пять новых жилых комплексов, ещё пять - в активной стадии строительства. К концу года ожидается ввод новостройки на Дмитровском шоссе.

"Проект выполняется по технологии монолита с использованием современных качественных материалов, шумоизоляционных прослоек в стяжках и в стенах. Что позволяет обеспечить высокий уровень комфорта жильцов", - говорит Евгений Сафонов, директор проекта компании-застройщика.

Всего в доме будет 275 квартир с улучшенной отделкой по московскому стандарту. Пространство вокруг также благоустроят.