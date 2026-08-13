Поворотный круг капитально отремонтировали на станции "Люблино"

На железнодорожной станции Люблино отремонтировали уникальный механизм - поворотный круг для локомотивов. За последние 30 лет конструкция сильно износилась, поэтому было принято решение заменить буквально всё. Как устройство, напоминающее об эпохе паровозов, применяется в наше время.

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Этот механизм не видят пассажиры. Да и если бы увидели, не сразу поняли, зачем он нужен. А на самом деле - поворотный круг позволяет составам избежать лишних маневров и экономит гектары пространства. Александр Чечушков работал в этом депо много лет. Когда-то он и занимался тем, что направлял через него тепловозы в нужный ангар на ремонт или покраску. Знает каждый из 30 путей.

"Бывали такие моменты, когда пропадал контакт, не работал, и надо было вручную. И с каждой стороны круга крутишь через систему шестеренок, и минут за 40 полный оборот круга делаешь. Конечно, тогда было тяжело", - вспоминает Александр Чечушков, председатель совета ветеранов эксплуатационного локомотивного депо на станции Люблино.

Локомотивное депо "Люблино" с поворотным кругом было построено в 1909 году. Больше века подвижной состав совершает манёвры благодаря этому уникальному механизму. Технология конца 19 века до сих пор актуальна.

"Мы обслуживаем всю Московскую железную дорогу. Представьте на секунду: нужно в каждый цех совершать отдельные виды маневров, а здесь мы ставим на круг и просто разворачиваем сразу на готовую позицию, где уже сотрудники и запчасти наготове. Как на пит-стоп: быстро отремонтировали и уехали", - говорит Андрей Гудков, начальник технического отдела эксплуатационного локомотивного депо на станции "Люблино".

Но износ круга и множество дефектов тормозили работу. Обновить механизм было необходимо. Отремонтировали стены котлована диаметром 30 метров и высотой около двух, заменили пути и обновили "начинку". Сейчас круг разворачивает локомотивы на 360 градусов меньше чем за 2 минуты.

"Вот видите: сейчас круг крутиться, а в кабине никого нет? Вот на том конце стоит машинист, который работает на кругу, у него пульт, как от телевизора, и в нужное место подгоняет по кругу и останавливает", - говорит Александр Чечушков, председатель совета ветеранов эксплуатационного локомотивного депо на станции Люблино.

Раньше работа здесь считалась чуть ли не наказанием, каждый мечтал быть машинистом и бороздить просторы. Но сейчас, благодаря технологиям и новому оборудованию, желающих потрудиться в депо и в частности на поворотном круге много.