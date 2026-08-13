Знаменитый дом Мельникова откроется после реставрации уже в декабре

В Доме Мельникова сейчас - удивительная тишина. Реставраторы работу завершили. А сотрудники ходят босиком, говорят шепотом, и кажется, боятся спугнуть это особое состояние - возвращение домой. Правнучка архитектора Наталья Мельникова тут всё, конечно, знает наизусть.

"Это пространство гардеробной комнаты, здесь встроенные шкафы, на этой стене и на противоположной. Это была сторона девочек, то есть жены и дочери, можно открыть тут эти шкафчики. И на противоположной стене - сторона мальчиков, то есть там раздевался Константин Степанович и сын Виктор", - показывает Наталья.

Вернуть Дому Мельникова самого Мельникова, все его оригинальные инженерные решения - и была главная задача сложной научной реставрации. Два вертикальных цилиндра, соединённых друг с другом, шестигранные окна-соты, перекрытия-мембраны. Экспериментом тут было всё: от формы здания до состава штукатурки и оттенков краски. Их, кстати, восстановили в авторском варианте. Для каждой комнаты подбирали долго. Везде оставили вот такие зондажи, демонстрирующие эволюцию цвета. А он для Мельникова имел большое значение. Видно, как он сам экспериментировал с венецианской штукатуркой. Неслучайно ведь спальня - золотая.

"Для него, видимо, этот цвет – идеальный: для спокойствия, для сна. Этот цвет переливается и меняет свои оттенки, в зависимости от времени суток, от солнечного или пасмурного дня, времени года. Для Мельникова сон - это время оздоровления, и это пространство для сна - это самое экспериментальное пространство во всём доме", - говорит Анна Кистанова, директор Музея Константина и Виктора Мельниковых.

Дом во время реставрации преподнес немало сюрпризов. В перекрытиях сохранились не только старые газеты, но и свидетельства семейной истории - рисунки детей, ученические тетради. Газеты оставили внутри перекрытий для борьбы с влажностью. А вот это обнаружили за заложенными еще при Мельникове лишними оконными проемами. Засыпали их землей. А это - культурный слой 19 века. Осколки керамики, кость, из которой вырезали пуговицы.

"До того, как пришел, кстати, Мельников строить свой дом, здесь была городская усадьба, в которой явно во флигеле была мастерская по изготовлению пуговиц. И мы здесь с вами видим кость с такими вот проемами. Вот это всё нам выдали проемы Дома Мельникова. Значит - и также вот эту бутылку из-под водки, их четыре сохранилось, это привет от прораба Константина Мельникова, там была дата розлива - это 1928 год", - говорит Анна Кистанова, директор Музея Константина и Виктора Мельниковых.

Не пропустили ничего: отреставрированы фасады, восстановлена крыша, перекрытия этажей. Привели в порядок знаменитый витраж, окна и двери. Заменили электропроводку. Реставрация завершена, но впереди ещё один важный и требующий времени этап. Постепенно в дом будут возвращаться мебель, вещи, посуда. Начало уже положено. Вот в столовую вернулся зелёный абажур. Один из первых вернувшихся пока смотрится космически в пространстве комнаты.

"Когда его повесили, думали: не низко ли он висит?! А потом прикинули, как стоял тут стол... да, это его высота!" - говорит Наталья Мельникова.

А первых посетителей дом Мельникова сможет принять уже в декабре этого года.