Глава ЦИК предупредила о мошенничестве с использованием ее голоса и выборах в мессенджерах

Более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сегодня сообщила на заседании Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова.

Сделать свой выбор онлайн смогут жители 32 регионов на специальной федеральной платформе. В Москве предусмотрен свой сервис, и подавать заявку заранее не нужно.

Председатель ЦИК также предостерегла избирателей и напомнила о разных схемах мошенничества. Злоумышленники генерируют ее голос или представляются сотрудниками управляющих компаний.

"Предлагают якобы принять участие в электронном голосовании через мессенджеры. В частности закрепить бюллетень для голосования, чтобы не посещать избирательный участок. Видите как. Мы совершенствуем наши технологии, и они тоже пытаются подстраиваться и паразитировать на них. Параллельно граждан пытаются перевести в так называемые новые домовые чаты. Подчеркну, никакого голосования через мессенджеры не существует. В принципе не существует!" - заявила Элла Памфилова.