Путин поздравил ветерана ВОВ Знаменского с 101-летием

Владимир Путин поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Знаменским, которому 13 августа исполнился 101 год. Президент поздравил Евгения Алексеевича с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания.

Евгений Знаменский - человек особой жизненной закалки, мужественный, сильный духом: так говорится в телеграмме глава государства, опубликованной на сайте Кремля. Он защищал Родину с самых первых дней войны. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, где расписался на стене Рейхстага. А до призыва участвовал в обороне Москвы, строил противотанковые рвы.

В прошлом году ветеран смог лично присутствовать на Параде в честь дня Победы - на трибуне ветеран сидел рядом с президентом.