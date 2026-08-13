Как живет распродавшая наследство Владислава Галкина красавица-вдова Дарья Михайлова

Последняя любовь звезды сериала "Дальнобойщики" очень редко появляется экранах, и это притом, что в былые времена Дарья Михайлова была весьма известной медийной персоной. Но несмотря на уход из шоу-бизнеса, жизнь артистки по-прежнему играет всеми красками.

"Остров", "Бесы", "Королева Марго", "Дальнобойщики", "Две судьбы" — далеко не полный список проектов, где сыграла вдова Владислава Галкина. Однако, несмотря на успешную карьеру, актриса с огромным опытом за плечами решила начать новую жизнь вскоре после смерти возлюбленного, от которого она ушла незадолго до трагедии.

У Влада были проблемы с алкоголем, это и погубило некогда идеальный брак. Отношения пары окончательно испортились после того, как актер перенес несколько операций на мениске. В тот момент Галкину грозила инвалидность, и это вылилось в самый продолжительный в его жизни запой.

За две недели до начала бракоразводного процесса артиста не стало. 25 февраля 2010 года спасатели вскрыли дверь квартиры Галкина и обнаружили бездыханное тело артиста, скончавшегося от внезапной остановки сердца при невыясненных обстоятельствах. Вскоре после похорон Дарья Михайлова вступила в наследство. Поговаривают, что красавица-вдова так и не поделилась с родителями мужа деньгами от продажи недвижимости (квартира на Смоленском бульваре, роскошные апартаменты на Пречистенке и автомобиль).

Уволившись из Щукинского училища, где она преподавала актерское мастерство, Михайлова фактически исчезла с радаров. На несколько лет она не только перестала сниматься в кино, но и объявила бойкот журналистам. После смерти Галкина вдова не давала интервью и не появлялась в посвященных его памяти телешоу.

О Михайловой стали говорить как о затворнице. Она действительно редко выходила в свет, прервала общение со старыми знакомыми. Но вопреки сплетням, творчество артистка не бросила, а в 2024-м снялась в проекте "Похищенная". "Сейчас я существую как свободный художник, веду актерскую мастерскую в институте современного искусства", — делилась Дарья в одном из интервью.