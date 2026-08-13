Владимир Зеленский пожаловался на нехватку вооружений. Глава киевского режима заявил в интервью CNN, что Украина в настоящий момент имеет в два с половиной раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году.

Украинский лидер посетовал, что российская армия при этом получает ежемесячно вдвое больше баллистических ракет, чем раньше. По словам Зеленского, он просит американских партнеров продать 5% ракет, которые у них есть в запасах. Если США согласятся на передачу 5% перехватчиков PAC-3, то, по расчетам главы киевского режима, Украина пройдет зиму. А если Вашингтон продаст 10%, то Киев обещает уничтожить все баллистические ракеты россиян.

Пока же, признал Зеленский, у него только 1% от необходимого количества противоракет. Украинский лидер признал, что пытается обменять что-то на ракеты, для чего ежедневно проводит переговоры, встречи и телефонные звонки.