Лерчек придется лечиться до конца жизни

В феврале Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, родила четвертого ребенка. Однако радость оказалась омрачена страшной новостью. Оказалось, у многодетной матери онкологическое заболевание. Вскоре выяснилось, что речь идет о четвертой стадии рака желудка. Болезнь распространилась по всему организму.

С тех пор Чекалина прошла девять курсов химиотерапии. Она не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн, посещает светские мероприятия и даже запустила новый бизнес.

Лерчек продолжает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. В близком окружении блогера рассказали, что она будет лечиться до конца жизни. "Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", - сообщил знакомый с ситуацией человек РИА Новостям.

Отмечается, что непереносимость токсичности может проявиться при возникновении выраженных побочных эффектов, в этом случае в лечении делают перерыв или прекращают вовсе.

Напомним, что таргетная терапия относится к перспективным методам молекулярной медицины, будущему в лечении онкопатологий. Таргетные лекарства разрабатываются под конкретный мутировавший ген раковой клетки данного вида опухоли.

Ранее в интервью Валерия Чекалина признавалась, что экспериментальную терапию оплачивают друзья, потому что она дорогая, а у самой Лерчек денег нет - не сэкономила, не инвестировала. Деньги с косметики, которую она недавно презентовала, Чекалина пока не получает, все вкладывает в бизнес.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>