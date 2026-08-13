Собянин: В Москве в этом году высадят около 10 тысяч деревьев

О планах озеленения столицы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. По традиции к работам приступят поздней осенью, когда растения легче всего переносят транспортировку и пересадку.

За прошлый год в Москве высадили 12 тысяч деревьев вдоль крупных городских магистралей и на набережных - это липы, вязы и клёны. Они отлично приживаются в городе и защищают пешеходов от солнца в жаркие дни.

Ещё более полутора тысяч растений высадили при комплексной реконструкции территорий вокруг поликлиник и школ. Ожидается, что в этом году на улицах и в скверах Москвы появится ещё около 10 тысяч новых деревьев.