"Выродок": Радиостанция Судного дня высказалась по поводу ситуации в мире

"Жужжалка" становится многословной. В четверг, 13 апреля, "Радиостанция Судного дня" выдала в эфир сразу четыре сообщения. Четвертым, последним на данный момент, прозвучало слово "Выродок".

УВБ-76 – предположительно военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Шум в эфире изредка прерывается короткими зашифрованными сообщениями.

Как передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность радиостанции, четвертое за 13 апреля сообщение прозвучало в 13.52 мск. Третье сообщение за четверг было зафиксировано в 12.34 мск, радио передало сигнал "Звукошнек". Вторым по счету, в 11.32 мск, прозвучало слово "Бурохиос", а открыла день радио в 10.39 мск, заявлением "Расценка".