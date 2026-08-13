"Совсем стыд потеряла!" Пегова в мини-юбке и с внушительным декольте устроила фотосессию в церкви

Ирина Пегова только вернулась из заграничной поездки, как снова уехала из Москвы. На этот раз актриса отправилась с родными в Суздаль.

Во время пребывания в старинном городе звезда фильма "Шальная императрица" посетила храм. На территории церкви Пегова устроила фотосессию. Кадрами Ирина поделилась на своей странице в соцсети.

Актриса предстала на снимках в голубом платье с нежным цветочным принтом. Голову Пегова предусмотрительно покрыла светлой косынкой. Однако одна пара деталей все-таки смутила поклонников Ирины. Люди были возмущены, что актриса появилась в священном месте в крошечном платье, которые оголило и зону декольте, и ноги до самых бедер.

"Чем старше женщина, тем короче юбочки"; "Срам какой!"; "Очень красиво все на этих фото. Только для храма юбка коротковата"; "Совсем стыд потеряла!"; "Либо крестик сними, либо трусы надень!"; "Можно было и поприличнее платье найти", — возмущаются пользователи Сети.

Напомним, что после развода с Дмитрием Орловым, с которым она прожила шесть лет, Пегова скрывала личную жизнь. Однако в прошлом году она рассекретила роман с коллегой, который младше нее на 10 лет, Сергеем Мариным. Артисты познакомились на съемках сериала "Царская прививка". Впервые пара официально появилась вместе в прошлом году на кинофестивале "Пилот".