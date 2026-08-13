Анастасия Ракова анонсировала старт проекта "Ночь в поликлинике" в Москве

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице открылся новый городской проект "Ночь в поликлинике". Он посвящен философии здорового долголетия и организован в рамках проекта "Лето в Москве".

Проект объединяет тему профилактики здоровья и возможности программы "Московский чекап" с развлекательными мероприятиями.

Как уточнила Ракова, в 10 столичных поликлиниках в ночь на 23 и на 30 августа москвичи смогут бесплатно получить консультации специалистов, пройти экспресс‑диагностику, поучаствовать в культурной и спортивной программе.

В поликлиниках на это время появятся тематические зоны. При этом каждое медицинское учреждение предложит свою программу.

Узнать подробности можно здесь.