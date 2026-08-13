Представителей Украины не пригласили на военный парад в Польше, который пройдет в Варшаве 15 августа. Об этом рассказали в четверг, 13 августа, в украинском Министерстве обороны.

Как пишут украинские средства массовой информации, ссылаясь на военное ведомство, организаторы не пожелали видеть представителей киевского режима на самом большом в истории Польши военном параде ко Дню вооруженных сил.

Участвовать в мероприятии будут военные из Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции, Эстонии и других государств. Украинцев среди них, по официальным данным, не будет.

Тем временем в Польше нарастает градус нетерпимости к приезжим с Украины. Исследовательский центр IBRiS сообщил, что 67,2% опрошенных поляков поддерживают высылку безработных украинцев с территории Польши.

Депутат Сейма Анджей Сливка предложил не просто выгнать украинцев из Польши, а сформировать дивизию из находящихся в стране безработных украинских граждан призывного возраста для отправки на фронт. Парламентарий напомнил в эфире Polsat, что Украина испытывает нехватку солдат, тогда как Польша страдает от "банд неработающих иностранцев".

В то же время польские власти начали подготовку к присоединению к "коалиции желающих", которая оказывает военную помощь киевскому режиму. Замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая анонсировала встречу польских оружейных компаний, которые обсудят соответствующее "директивное решение" главы правительства Дональда Туска.

Кроме того, Варшава подумывает над передачей Киеву дополнительных ракет для систем Patriot. По словам Собковяк-Чарнецкой, это "вопрос ближайших дней".