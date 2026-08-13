Катер с сотней туристов загорелся в районе турецкого Фетхие

Экскурсионная лодка, на борту которой находились 115 пассажиров, загорелась у порбережья Турции. Кадры пожара на катере в районе города Фетхие опубликовало издание Turkie Today.

По предварительным данным, эпицентр возгорания находился на кухне, огонь распространился по всему борту. Пассажирам людям в спасательных жилетах, в том числе и детям, пришлось прыгать с горящего судна в воду.

Терпящих бедствие эвакуировала береговая охрана. Два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Лодка почти полностью сгорела и затонула. Причины пожара выясняются. Сообщалось, что среди пассажиров были и россияне. Однако Российский союз туриндустрии не подтвердил наличие организованных туристов из России на борту экскурсионного судна.