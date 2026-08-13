Россия стала спасительным ковчегом для нравственно здоровой части человечества. Такое мнение выразила в четверг, 13 августа, советник российского президента Елена Ямпольская.

Поясняя свою мысль, Ямпольская отметила, что на фоне бушующего океана безумия, расчеловечивания и разрушения традиционных ценностей Россия остается причалом, к которому устремляются люди духовно зрелые.

Наша страна — это Ноев ковчег для психологически устойчивых людей, желающих сохранить в себе человеческое, несмотря ни на что, цитирует советника главы государства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в нынешних реалиях растет потребность в глубоком ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов. В размышлениях о будущем мы пытаемся спрогнозировать, как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, отмечал российский лидер.

Президент также напомнил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, а поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.