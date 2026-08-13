Власти Сербии категорически не разделяют и осуждают заявление корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об "убийстве русских". Это подчеркнул в четверг, 13 августа, государственный секретарь в Министерстве информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

Сербским властям пришлось оправдываться из-за выходки Мартенса на пресс-конференции, которую дали в Белграде президент Сербии Александр Вучич и предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Журналист обратился к гостю с вопросом, чем Запад может помочь Украине "убить больше русских".

Как подчеркнул госсекретарь сербского Мининформации, это скандальное и чудовищное заявление является нарушением журналистской этики и норм морали.

Матович указал на то, что Мартенс злоупотребил гостеприимством властей Сербии, аккредитовавших его на этот брифинг. Журналист "попытался придать несуществующий контекст визиту иностранного деятеля и тем самым нанести ущерб отношениям Сербии с дружественной и братской Российской Федерацией" (цитаты по ТАСС).

Член Палаты депутатов Берлина Александер Кинг отмечал, что подобных инцидентов еще несколько лет назад невозможно было себе представить. Однако теперь это вполне укладывается в генеральную линию властей ФРГ по уничтожению любых возможностей восстановления диалога с Россией. Указал Кинг и на воцарившийся в Германии исторический ревизионизм, который прежде можно было наблюдать только у правых политических течений.

Тем временем российское посольство в Берлине пообещало рассмотреть применение правовых механизмов в отношении корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Дипломаты задались вопросом о соответствии высказываний журналиста уголовному законодательству как ФРГ, так и России.