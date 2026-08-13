Маск поддержал идею покупки Британии в образе Остина Пауэрса

Илон Маск разместил в соцсети X видео, в котором он предстал в образе героя из комедийных шпионских фильмов Остина Пауэрса. Так американский миллиардер реагирует на предложение о покупке Великобритании.

Ранее пародийное СМИ The Babylon Bee опубликовало сообщение о том, что миллиардер якобы приобретает страну, чтобы вернуть гражданам свободу слова, которой они когда-то пользовались. В ответ на публикацию Маск оставил комментарий: "Сколько стоит?"

В Лондоне забеспокоились: такую же фразу он написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей Twitter купить соцсеть. Предприниматель ее купил и переименовал в X.

В сгенерированном с помощью нейросетей ролике Маск убегает от толп поклонниц и танцует с местными жителями. Кадры сопровождаются подписями "Сколько стоит?", "Илон Маск: человек, который купил Великобританию" и "Самый богатый человек в мире". В видео присутствуют человекоподобные роботы Optimus, которые производятся компанией Маска, а также беспилотный автомобиль Cybertruck, раскрашенный в цвета флага Великобритании.