"Не на что праздновать юбилей": 80-летняя звезда советского кино Людмила Зайцева живет на скромную пенсию

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева 21 июля официально отметила 80-летие. Хотя на самом деле звезда советского кино родилась 21 ноября, просто родители ее тогда жили в далеком хуторе в Краснодарском крае и записали ребенка на совершенно другую дату.

Актриса снялась более чем в 60 кинокартинах, многие из которых стали всенародно любимыми. Казалось бы, по случаю юбилея звезды такого масштаба должны пройти праздничные мероприятия, но как призналась сама Людмила Васильевна, радости от круглой даты у нее нет капли. Совсем недавно она выписалась из больницы.

"Начались проблемы со спиной, вот я и решила полежать, сделать анализы, капельницы", — поделилась актриса.

На вопрос "Экспресс газеты" про предстоящее торжество Зайцева ответила без прикрас, с той самой горькой прямотой, за которую ее и любят: "Нет денег праздновать. И желания".

Живет народная артистка РСФСР одна, на скромную пенсию, недалеко от метро "Белорусская" в Москве. Семья не обделяет ее вниманием, к ней часто заглядывают трое внуков. А вот работы в кино не было уже давно, последний фильм с ее участием вышел в 2015 году. Это был "Тихий Дон" Сергея Урсуляка, в картине Зайцева сыграла мать Григория Мелехова. В "Войну и мир", которую затеял снимать недавно, Урсуляк Людмилу Васильевну не позвал.

Артистка никогда не выпрашивала ролей, не пробивалась локтями. В итоге она скромно живет на одну пенсию и миллионов или бриллиантов, как ее коллеги, не накопила. "У меня нет дорогих нарядов, украшений, и никогда их не было… Зачем они? Главное — здоровье", — призналась Зайцева.