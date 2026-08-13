На Украине - уборочная страда. Однако вместо того, чтобы везти зерно в черноморские порты для продажи за границу, сельхозпродукцию отправляют в хранилище. По самым приблизительным подсчетам только за второе полугодие потери украинского бюджета составят два миллиарда долларов. А самим фермерам грозит банкротство.

Альтернативные маршруты закрыты. Дунай из-за жары обмелел. Евросоюз через свою территорию не пускает, памятуя о бунтах собственных фермеров из-за транзита украинской сельхозпродукции в 2023 году. Так что пока экспорт украинского зерна практически встал. Но в Киеве и на этой тупиковой ситуации уже придумали, как заработать.

"На прошлой неделе Киев запросил у Европейской комиссии 220 миллионов евро, чтобы помочь фермерам пережить кризис. Безвозвратный грант пойдет на банковские кредиты, которые позволят малым и средним фермерским хозяйствам сохранить зерно до возобновления экспорта, а не продавать его себе в убыток", - пишет Politico

Евросоюз молчит, вероятно, понимая, что до фермеров эти деньги вряд ли дойдут. Осядут в карманах посредников. Но Зеленский настаивает. Хотя и не так интенсивно, как с поставками ракет для ПВО. Ситуация с ними крайне печальная. На российские атаки ответить фактически нечем, повторяет главарь киевского режима в каждом интервью. И практически умоляет Вашингтон дать больше ракет.

При дефиците ракет ПВО у ВСУ количество попаданий по своим гражданским объектам сократилось в разы. Причем даже сами украинцы это подметили. Но поляки хотят помочь исправить ситуацию. И готовы передать киевскому режиму свои ракеты для американских систем "Пэтриот".

"Несмотря на всю политическую суматоху, сегодня министр обороны Польши склонен к тому, чтобы передать Украине ещё одну партию ракет для "Пэтриотов". Лучше, чтобы российская баллистика была сбита над территорией Украины, а не залетела к нам", - сказала Магдалена Собковяк-Чернецкая, заместитель министра национальной обороны Польши.

Под политической суматохой имеется ввиду скандал с героизацией нацистов на Украине и перезахоронением одного из пособников Гитлера - Андрея Мельника. Из-за этого отношения между Киевом и Варшавой обострились. Помимо прочего ВСУ не позвали участвовать в военном параде, который пройдет в Польше на днях. Но ракеты для ПВО поляки все же готовы передать. Хотя могут и передумать, учитывая, что Киев дает очередной повод. По просьбе Зеленского на кладбище Роттердама откопали еще одного бандита и убийцу из числа украинских националистов - Евгения Коновальца. Его останки доставили на Украину, чтобы с почестями перезахоронить.