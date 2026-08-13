Суверенные решения российского руководства не могут являться предметом для обсуждения с иностранными государствами. Такое заявление сделало в четверг, 13 августа, посольство России в Японии после вызова российского посла Николая Ноздрева в японский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Страны восходящего солнца устроило демарш из-за поездки президента России Владимира Путина на Курилы. Япония не отказывается от притязаний на острова, именуя их своими Северными территориями и не признавая российский суверенитет над архипелагом. Каждый официальный визит представителей власти России на Курилы становится поводом для протестов Токио.

В ответ на очередной необоснованный демарш японской стороны глава дипломатической миссии России разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует ТАСС, предложил Японии вместо слежки за передвижениями президента России по российской территории не забывать собственную историю. В частности, парламентарий призвал вспомнить, "не забывать, какая страна сбросила атомные бомбы на мирные города Хиросиму и Нагасаки", имея в виду лицемерное молчание японских властей о вине США в этой трагедии.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Япония "может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова — "исторически японские", но эта болтовня ничего не изменит". Курилы "были, есть и останутся российской землей".