МИД раскрыл реакцию ЕС на слова Путина о расплате за пиратство

В Европе приняли к сведению предупреждение президента России Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов в любых акваториях. Об этом рассказал в четверг, 13 августа, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Вдаваться в подробности дипломат не стал, однако на соответствующий вопрос журналистов ответил, что европейцы "услышали" предостережение от российского лидера.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен подчеркнул, что "грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления" (цитата по РИА Новости).

Читатели Die Welt также считают неизбежной расплату за пиратство в отношении российских судов. Жители Германии понимают, что Россия будет реагировать на все меры зеркально и с еще большей твердостью, тем более что "последние удары по Украине доказывают это".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что борьба с попытками воздействовать на российский коммерческий флот должна вестись решительно. Президент отметил, что эта тема обсуждалась с министром обороны Андреей Белоусовым, а соответствующие распоряжения должны были поступить также от командования ВМФ, чтобы обеспечить "эффективную работу по прикрытию нашего флота".